Torino, camion contro auto: un morto. Traffico e rallentamenti

Ancora sangue sulle strade italiane. Nelle ultime ore, a Torino, è avvenuto un brutto incidente stradale che ha visto coinvolti un mezzo pesante e una vettura. Una persona è morta.

Sul luogo dell'incidente sono subiti arrivati gli uomini della Polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente. L'episodio, ovviamente, ha generato traffico e forti rallentamenti.

In base alle prime indiscrezioni, la vittima era a bordo dell'auto. L'impatto col camion è stato forte. Le altre persone a bordo della vettura sono rimaste ferite.