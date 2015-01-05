Torino, camion contro auto: un morto. Traffico e rallentamenti
di Redazione
05/01/2015
Ancora sangue sulle strade italiane. Nelle ultime ore, a Torino, è avvenuto un brutto incidente stradale che ha visto coinvolti un mezzo pesante e una vettura. Una persona è morta.
Sul luogo dell'incidente sono subiti arrivati gli uomini della Polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente. L'episodio, ovviamente, ha generato traffico e forti rallentamenti.
In base alle prime indiscrezioni, la vittima era a bordo dell'auto. L'impatto col camion è stato forte. Le altre persone a bordo della vettura sono rimaste ferite.
