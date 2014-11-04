Disoccupazione record in Italia: tasso ai livelli storici, lambirà 12,5%

L'Italia soffre molto sul piano occupazione. Non c'è lavoro e sembra che le prospettive siano alquanto fosche.

A riprova di quanto abbiamo appena affermato arrivano le stime economiche autunnali della Commissione Ue: "Il tasso di disoccupazione italiano resta elevato ai suoi livelli storici e si riflette nell'attività economica depressa".

Le stime relative al 2014 e 2015 sono allarmanti: il tasso di disoccupazione arriverà al 12,6%.

"La ripresa iniziata nel 2013 resta fragile, lo slancio in molti Stati membri è ancora debole, la fiducia più bassa che in primavera e la ripresa nel 2015 sarà lenta", sottolinea il dossier della Commissione europea.