Disoccupazione record in Italia: tasso ai livelli storici, lambirà 12,5%
di Redazione
04/11/2014
L'Italia soffre molto sul piano occupazione. Non c'è lavoro e sembra che le prospettive siano alquanto fosche.
A riprova di quanto abbiamo appena affermato arrivano le stime economiche autunnali della Commissione Ue: "Il tasso di disoccupazione italiano resta elevato ai suoi livelli storici e si riflette nell'attività economica depressa".
Le stime relative al 2014 e 2015 sono allarmanti: il tasso di disoccupazione arriverà al 12,6%.
"La ripresa iniziata nel 2013 resta fragile, lo slancio in molti Stati membri è ancora debole, la fiducia più bassa che in primavera e la ripresa nel 2015 sarà lenta", sottolinea il dossier della Commissione europea.
Articolo Precedente
Apple iWatch in vendita dai primi mesi 2015: progetto difficile
Articolo Successivo
Volterra, 82enne pulisce vetri e cade giù: morta dopo volo di 5 metri
Redazione