Apple iWatch in vendita dai primi mesi 2015: progetto difficile

L'Apple Watch approderà nei negozi italiani in primavera. Ora è sicuro. E' escluso quindi il lancio a San Valentino.

Il dispositivo indossabile firmato Apple, dunque, potrà essere acquistato nei primi mesi del 2015, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Angela Ahrendts, vicepresidente degli Store Apple.

Le altre aziende, Microsoft compresa, hanno intuito che i dispositivi indossabili potrebbero rivelarsi come grosse fonti di denaro e per questo stando lavorando per realizzare device all'avanguardia. Ricordiamo che Microsoft ha presentato Band, un apparecchio simile all'Apple iWatch.

"Apple Watch è stato un progetto difficile. Con iPhone ho avuto la libertà di costruire qualcosa di completamente nuovo, senza precedenti. Lavorare con un orologio, invece è stato più difficile perché un orologio ha una storia così antica: ci sono le implicazioni e le aspettative culturali e storiche", ha asserito Jony Ive, celebre designer di Cupertino.