Volterra, 82enne pulisce vetri e cade giù: morta dopo volo di 5 metri

Le persone anziane non dovrebbero compiere azioni pericolose per la loro età. Sarebbe meglio che chiedessero aiuto ai più giovani.

Un'82enne ha perso la vita, recentemente, a Volterra (Pisa), dopo essere caduta dalla finestra. Pare che l'anziana stesse pulendo i vetri. Forse si è sporta troppo ed ha perso l'equilibrio.

Secondo le prime indiscrezioni, l'82enne ha fatto un volo di 5 metri circa, morendo sul colpo.