Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Volterra, 82enne pulisce vetri e cade giù: morta dopo volo di 5 metri

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le persone anziane non dovrebbero compiere azioni pericolose per la loro età. Sarebbe meglio che chiedessero aiuto ai più giovani.

Un'82enne ha perso la vita, recentemente, a Volterra (Pisa), dopo essere caduta dalla finestra. Pare che l'anziana stesse pulendo i vetri. Forse si è sporta troppo ed ha perso l'equilibrio.

Secondo le prime indiscrezioni, l'82enne ha fatto un volo di 5 metri circa, morendo sul colpo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Disoccupazione record in Italia: tasso ai livelli storici, lambirà 12,5%

Articolo Successivo

Uomini e Donne, Guido attacca Fiorella: "Vuoi passare sempre per vittima"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016