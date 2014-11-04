Volterra, 82enne pulisce vetri e cade giù: morta dopo volo di 5 metri
di Redazione
04/11/2014
Le persone anziane non dovrebbero compiere azioni pericolose per la loro età. Sarebbe meglio che chiedessero aiuto ai più giovani.
Un'82enne ha perso la vita, recentemente, a Volterra (Pisa), dopo essere caduta dalla finestra. Pare che l'anziana stesse pulendo i vetri. Forse si è sporta troppo ed ha perso l'equilibrio.
Secondo le prime indiscrezioni, l'82enne ha fatto un volo di 5 metri circa, morendo sul colpo.
