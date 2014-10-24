Disturbatore Gabriele Paolini rinviato a giudizio: pagò minorenni per rapporti 'intimi'

Ha fatto irritare tanti personaggi famosi, politici, sportivi e così via. Dopo tante querele, Gabriele Paolini, noto disturbatore televisivo, è stato rinviato a giudizio a Roma con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile.

L'accusa sostiene che Paolini avrebbe pagato 5 minorenni per avere rapporti 'intimi' con lui. Il prossimo 7 gennaio si svolgerà il processo. Rammentiamo che, un anno fa, il disturbato venne arrestato.

Se fosse vivo, Paolo Frajese sarebbe contento per il rinvio a giudizio di Paolini. Vi ricordate quando il grande giornalista, durante una diretta, prese a calci Paolini? Se non vi ricordate l'episodio, fate un salto su YouTube.