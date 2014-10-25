Loading...

Bud Spencer ha sfiorato la morte: salvato dalla moglie

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2014

Il noto attore Bud Spencer, 84 anni, se l'è vista brutta, tempo fa, e deve, in un certo senso, la sua vita alla moglie Maria.

"Se non fosse stato per mia moglie Maria, sarei morto dissanguato", ha confessato Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, durante un'intervista al rotocalco tedesco Bild.

Bud ha rivelato che fu la moglie, qualche mese fa, ad ordinargli di ricoverarsi, vedendolo dimagrito e stanco. In effetti, i medici scoprirono che una pillola assunta dall'attore non si era sciolta completamente ed aveva danneggiato parte dello stomaco.

"Alla fine mi ha salvato la mia cara moglie Maria", ha affermato Bud, evidenziando che se non si fosse recato in ospedale avrebbe sicuramente perso la vita dissanguato.

