Monica Lewinsky: Fbi la minacciò per inchiodare Bill Clinton

24/10/2014

Si torna a parlare di Monica Lewinsky e, quindi, di uno dei peggiori episodi che ha gettato fango sulla Casa Bianca qualche anno fa. Pare che l'Fbi ordinò all'ex stagista di collaborare per inchiodare l'allora presidente Clinton, arrivando addirittura a minacciarla di metterla in carcere. Lei, però, non cedette.

La sconvolgente notizia è stata riportata dalla Cnn e dal Washington Post, basandosi su una serie di fascicoli inerenti a un'inchiesta alquanto datata. Tutto ciò potrebbe chiarire la posizione di Monica Lewinsky, 16 anni dopo lo scandalo che mise non poco in disagio Bill Clinton, e non solo.

