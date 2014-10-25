Loading...

Beverly Hills, Tori Spelling finge di avere Ebola per nascondere esaurimento nervoso

25/10/2014

Tori Spelling, non è stata colpita dal virus Ebola ma è finita nel tunnel dell'esaurimento nervoso. La protagonista della serie tv di successo "Beverly Hills" è stata messa in quarantena solo per sviare le persone, facendo così credere di essere stata colpita dal terribile virus. La notizia è stata riportata dall'autorevole rivista di gossip  TMZ.

La Spelling, quindi, ha avuto un brutto esaurimento nervoso. Si vocifera che l'attrice abbia vissuto momenti non molto piacevoli per incongruenze col marito Dean McDermott, alcolista, e per difficoltà economiche.

Diverse persone molto vicine alla Spelling hanno rivelato che  l'attrice aveva chiesto di essere ricoverata per mascherare  un esaurimento nervoso. Pur di evitare che la gente sapesse del suo esaurimento nervoso, Tori ha passato molti giorni in ospedale, fingendosi malata di ebola.

