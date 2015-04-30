Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Donatella Versace diventa testimonial Givenchy: infrante regole fashion system

Redazione Avatar

di Redazione

30/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una stilista che diventa testimonial per un brand rivale. Succede anche questo nel fashion system. Donatella Versace è stata scelta come testimonial da Givenchy.

Riccardo Tisci, stilista italiano che amministra da anni la celebre maison francese ha pubblicato ieri su Instagram una foto in bianco e nero che lo ritrae assieme a Donatella Versace. La foto è corredata dalle seguenti parole: "So proud and honored to introduce my new ultimate icon: Donatella Versace… FW 15 Givenchy Family Campaign MORE TO COME SOON!".

La Versace, dunque, sarà il cardine della campagna autunno/inverno 2015 di Givenchy. Strano no? Mai finora una stilista aveva prestato il suo volto per un brand rivale. Donatella e Riccardo hanno infranto le ferree regole del fashion system.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ungheria, Orban preme per reintroduzione pena di morte

Articolo Successivo

Malala, ergastolo per aggressori: le spararono su autobus

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025