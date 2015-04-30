Ungheria, Orban preme per reintroduzione pena di morte

Il premier ungherese Orban ha sollevato un polverone con le sua proposta di reintrodurre la pena di morte. Il presidente della Commissione europea, Claude Juncker, pretende un chiarimento da Orban: "Non c’è bisogno di discutere ovvietà siamo forti oppositori della pena di morte. Orban chiarisca subito che non è sua intenzione. Se lo fosse, ci sarebbe uno scontro".

Orban ha parlato di pena di morte e della sua necessaria reintroduzione dopo l'assassinio di un tabaccaio, nel sud dell'Ungheria. Il numero uno del partito Fidesz, Antal Rogan, dal canto suo, ha sottolineato: "Tuttavia anche in un Paese membro dell’Ue, se l’opinione pubblica vuole avere la condanna a morte, allora un dibattito potrebbe essere sollevato a livello europeo".