Donne più belle al mondo: Rosie Huntington-Whiteley in vetta

CharmingPeople.net ha provveduto a stilare, anche quest'anno, la classifica delle donne più belle al mondo. Quest'anno ha conquistato il primo posto Rosie Huntington-Whiteley, nota modella e attrice inglese che in passato è stata anche immortalata da Terry Richardson per il Calendario Pirelli.

Osservando le classifica stilata da CharmingPeople.Net, possiamo notare che in seconda posizione c'è Jennifer Lawrence, attrice 24enne che ha incassato recentemente il premio Oscar per "The Hunger Games". In classifica molti nomi noti, come Kate Upton, Eva Riccobono e Candice Swanepoel, rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione.

Solo in sesta posizione Emma Watson, attrice inglese venuta alla ribalta grazie a "Harry Potter". Settimo posto per Jessica Alba, modella e attrice statunitense che ha interpretato pellicole importanti come "I Fantastici Quattro".

Chiude la top ten Miranda Kerr, preceduta da Alessandra Ambrosio e Scarlett Johansson.