Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Sfogliando il vocabolario alla parola attrazione, ne ricaviamo la seguente definizione: “spinta fisica o spirituale all’accostamento o al contatto: a. tra due forze; l’a. del sesso, del mare, della montagna; con senso passivo, sentimento di simpatia, di affetto, o viva inclinazione: provare, sentire a. per una donna, per la musica, per la pittura”.

Come notiamo, il significato di questa parola varia sensibilmente in base al contesto in cui viene pronunciata. Non c’è alcun dubbio, tuttavia, che il suo utilizzo sia perlopiù ascrivibile alla sfera amorosa, sotto svariati e numerosi aspetti. In questo articolo ci concentreremo su quali siano i fattori di maggiore attrazione per gli uomini. E scopriremo che, a differenza di quanto ipotizzano tante donne, non riguarda solo l’aspetto estetico.

La sicurezza in sé stesse

Un elemento che gli uomini trovano irresistibile in una donna, è la sicurezza in sé stessa. Si suol dire che la fragilità è donna. Ed è per questo motivo che un elevato numero di uomini sono attratti da donne risolute, consapevoli di quel che vogliono e in grado di affrontare la vita con determinazione.

Questa “sicurezza” si può manifestare in svariati modi: dal portamento al modo di vestire, passando per il modo di parlare e la capacità di affrontare discorsi non semplici. D’altro canto, gli uomini trovano una forte attrazione per le donne che si sentono a proprio agio con il loro corpo e la loro mente, fattori fondamentali per trasmettere stabilità e positività. La sicurezza, tuttavia, non dev’essere confusa con arroganza, elemento, quest’ultimo, che la quasi totalità degli uomini trova totalmente sgradevole.

Il senso dell’umorismo

In un rapporto di coppia, stabile od occasionale che sia, ridere aiuta ad abbattere le barriere e creare complicità. Una donna ironica che apprezza anche l’umorismo maschile, risulta certamente più attraente agli occhi di un uomo. Le persone con un buon senso dell’umorismo sono percepite come più aperte, socievoli e divertenti, tutte caratteristiche che contribuiscono a creare un forte legame emotivo.

Non è necessario essere delle comiche “professioniste” per far breccia nel cuore e nella mente di un uomo, ma bisogna essere spontanee e capaci di cogliere il lato divertente della vita. E sorridere in modo autentico e genuino.

L’eleganza e la cura di sé

Una donna che si prende cura del proprio aspetto, senza essere ossessionata dalla bellezza, ha certamente più chance di risultare attraente agli occhi di un uomo. Un abbigliamento curato, un trucco sobrio ma efficace e un’acconciatura ordinata sono dettagli che non passano inosservati. La maggior parte degli uomini trova affascinante l’eleganza naturale, che si manifesta in modo spontaneo e si può cogliere nei gesti, nella postura e nel modo di relazionarsi con le altre persone.

Un buon look, tuttavia, può rafforzare ulteriormente la seduttività di una donna. E gli uomini, che spesso bramano dal desiderio d’incontrare donne dal fascino ammaliante come quelle presenti negli annunci di escort Torino su questo sito, sono certamente attratti dalla bellezza femminile. Ma se è l’unico elemento positivo di una donna, state certe che sarete solo la donna di una sera e null’altro.

L’intelligenza e la cultura

L’attrazione mentale è potente quanto quella fisica anche per gli uomini, che col passare degli anni sono diventati sempre più selettivi nella scelta della loro partner. Essi apprezzano le donne con cui possono dialogare apertamente, condividere interessi e apprendere nuove cose.

Una donna colta e curiosa, capace di mantenere viva una conversazione e di esprimere le proprie opinioni con intelligenza e sicurezza, lascia sempre un’impressione positiva e il desiderio di volerla incontrare nuovamente: le donne mentalmente stimolanti spingono gli altri a migliorarsi e trovano terreno fertile nell’universo maschile.