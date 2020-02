Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Se c’è una cosa che negli ultimi decenni è cambiata tantissimo, questa è l’estetica maschile (parliamo sia di moda, sia di cura del look con prodotti ad hoc). Quali sono state le innovazioni più importanti? Vediamone assieme alcune.

Accessori, che passione

Se fino agli anni ‘50 – ‘60 gli accessori maschili erano limitati solo a occasioni formali (vedi i gemelli delle camicie), oggi come oggi c’è un ampio mercato in merito.

Per rendersene conto basta citare l’esempio di brand come Borsari, che propone da tempo collezioni dedicate in maniera specifica a un’utenza maschile.

Proseguendo con l’elenco degli accessori che da diverso tempo caratterizzano l’estetica maschile è impossibile non chiamare in causa tutto quello che riguarda i capelli. Dagli anni ‘90 ad oggi, complici anche trend setter come l’ex calciatore David Beckham, quando si parla della cura dei capelli maschili non viene lasciato nulla al caso.

Soprattutto se sono lunghi – portarli così non è da tempo più segno di poca virilità – si tende a mettere in primo piano l’utilizzo di accessori come i cerchietti e le fasce, da tempo uscite dall’ambito sportivo.

Il nuovo volto dei mocassini

Proseguendo con l’elenco degli accessori maschili che sono entrati a far parte della moda uomo negli ultimi anni, parliamo della nuova veste dei mocassini.

Se fino a qualche tempo fa queste calzature erano scelte soprattutto di colori classici, oggi come oggi le cromie sono numerose. Sulle passerelle negli ultimi tempi si sono visti diversi mocassini bicolor, ma anche numerosi modelli in pelle di coccodrillo.

Occhiali da sole

Parlare dell’occhiale da sole come di un accessorio nuovo per la moda maschile non è propriamente corretto. Come nel caso dei mocassini, si può infatti parlare di un nuovo volto. Dalla dicotomia occhiale da sole con lenti nere vs occhiale modello aviator si è passati, oggi come oggi, a una scelta decisamente più ampia.

Per rendersene conto basta fare il punto della situazione sulle tendenze del 2019, che hanno visto in primo piano occhiali da sole anche molto eccentrici. Qualche esempio? Modelli a montatura azzurra e con le lenti viola. Non c’è che dire. Oggi come oggi, l’uomo non ha davvero più paura di osare dal punto di vista degli accessori.

Cravatte, un classico che non tramonta mai

L’elenco degli accessori che caratterizzano la nuova estetica maschile comprende per forza di cose anche le cravatte. Abbiamo utilizzato il termine “classico” non a caso. Questo dettaglio del look maschile, infatti, rimane un punto fermo. Negli ultimi anni, però, ha cambiato tantissima pelle.

A dimostrarlo ci pensano i numerosi modelli multi colore disponibili in commercio, così come le cravatte dedicate a eroi di film e dei fumetti. Attenzione, però: tutto questo non mette certo in secondo piano le regole auree di questo accessorio. La prima riguarda ovviamente il nodo, che non deve essere né troppo largo, né troppo stretto.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è la misura della pala, che non dovrebbe superare gli 8 centimetri. Gli esperti di styling consigliano di fare attenzione anche al sottonodo che, quando la giacca è chiusa, risulta in bella vista.

Tenendo ferme queste indicazioni ci si può sbizzarrire passando dalla cravatta di velluto nero per l’ufficio a quella con tinte più vivaci per l’aperitivo. Ah… mai dimenticare le spille! Altro dettaglio divenuto protagonista indiscusso della moda maschile, la spilla da cravatta è vistosa – quando si può – e richiama eventuali gioielli indossati per quanto riguarda lo stile e la cromia.