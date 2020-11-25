I passatempi preferiti degli italiani

Guardare la tv

Negli ultimi mesi, la nostra vita è cambiata tantissimo. A causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo iniziato. Questo, per molte persone, ha voluto dire iniziare ad affrontare una situazione mai sperimentata prima: la gestione del tempo libero. Non a caso, una delle ricerche più ricorrenti su Google è:Con lo scopo di affrontare quella che l’OMS ha definitotantissime persone si sono impegnate per scoprire riscoprire i propri hobby anche tra le mura domestiche. Quali sono? Come passano il tempo gli italiani a casa? Nelle prossime righe di questo articolo, scopriamo assieme la risposta.La tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Abbiamo la possibilità di guardare video dallo smartphone e, da diverso tempo ormai, social come Instagram hanno messo a punto format come IG TV. Nonostante questo, laclassica trova sempre posto in casa degli italiani. A dimostrazione dell’amore che le persone provano per questo elettrodomestico è possibile trovare i dati del rapporto Censis del 2018, che ha ricordato come, ancora oggi, oltre il 97% delle famiglie abbia in casa una tv.La situazione sanitaria che stiamo vivendo ci ha portato a riflettere in maniera decisamente più profonda sull’importanza del benessere. Il distanziamento non ha certo fermato la voglia diLa principale testimonianza di questa tendenza riguarda l’esplosione di corsi online di discipline olistiche come lo yoga. Complici anche le numerose dirette di Instagram che hanno permesso agli utenti di conoscere le varie discipline, è aumentato notevolmente il numero di persone che hanno scelto di seguire, passando del tempo di qualità tra le mura di casa e prendendosi cura della propria forma fisica e mentale.Non c’è che dire: quando si parla di come gli italiani stanno passando il tempo in questo periodo, è impossibile non citare la cucina. Anche in questo frangente, ci vengono incontro i dati delle ricerche online che, per esempio, mostrano come l’interesse nei confronti dellesia aumentato del 103% in poco tempo! Considerati poi tutti i tutorial presenti online e la possibilità di riguardare in streaming i programmi di cucina che sono stati proposti più volte in questi anni dai palinsesti televisivi, sia chi ama da sempre cucinare, sia chi ha iniziato a farlo da poco ha la possibilità di: numeri alla mano, amiamo condividere i dettagli delle nostre giornate sulle piattaforme 2.0. Ovviamente lo facciamo in linea con le tendenze. A dimostrazione di ciò è possibile citare la crescita di utenti di piattaforme come Tik Tok e il fatto che, nel periodo trascorso tra le mura di casa, siano aumentati i format di successo girati con quello che in quel momento di aveva a disposizione (il contributo ironico dei familiari e location domestiche come la cucina).Negli ultimi anni, diversi sondaggi hanno messo in evidenza una tendenza molto positiva: l’aumento dell’interesse nei confronti dei libri. Ok, c’è ancora tanta strada da fare, ma i numeri sono promettenti e non solo per quanto riguarda gli. Le piattaforme di e-commerce completano i dati appena ricordati fotografando alcune preferenze: gli italiani, per esempio, non perdono l’amore per saghe che hanno fatto la storia della letteratura, come per esempio quella di Harry Potter. Anche grazie ai film di grandi case di produzione USA, non cala l’interesse per i, con quelli dedicati a Batman nella top 10.