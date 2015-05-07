Doppio mento: niente più liposuzione, farmaco lo scioglie

Per dire addio al doppio mento non si dovrà più ricorrere al chirurgo estetico. In futuro basterà un semplice medicinale. Il test ha avuto esito positivo su oltre 2500 americani.

Il farmaco viene iniettato con una siringa e, dopo un po' di tempo, il grasso in eccesso del volto inizia a sciogliersi. Il paziente avverte sul volto un po' di dolore per qualche giorno; poi, il fastidio svanisce, così come qualche livido. La sostanza che viene iniettata è così potente da sciogliere il grasso sotto il mento, inestetismo di non poco conto. La scoperta è importante anche dal punto vista economico, visto che i pazienti non si sottoporranno più alle costose liposuzioni.