Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Doppio mento: niente più liposuzione, farmaco lo scioglie

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Per dire addio al doppio mento non si dovrà più ricorrere al chirurgo estetico. In futuro basterà un semplice medicinale. Il test ha avuto esito positivo su oltre 2500 americani.

Il farmaco viene iniettato con una siringa e, dopo un po' di tempo, il grasso in eccesso del volto inizia a sciogliersi. Il paziente avverte sul volto un po' di dolore per qualche giorno; poi, il fastidio svanisce, così come qualche livido. La sostanza che viene iniettata è così potente da sciogliere il grasso sotto il mento, inestetismo di non poco conto. La scoperta è importante anche dal punto vista economico, visto che i pazienti non si sottoporranno più alle costose liposuzioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Play for Change Show: evento contro la fibrosi cistica, tanti artisti sul palco

Articolo Successivo

Kerala, atlete mangiano frutti 'albero suicidi': una muore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022