Play for Change Show: evento contro la fibrosi cistica, tanti artisti sul palco

07/05/2015

Sabato 16 maggio si svolgerà presso l'area Infront Sports & Media lo spettacolo "Play for Change Show". All'evento parteciperanno numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, tutti uniti per dire no alla fibrosi cistica, patologia genetica molto diffusa. I fondi raccolti durante la serata verranno devoluti ad associazioni filantropiche come la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus.

In Italia sono affette di fibrosi cistica più di due milioni e mezzo di persone. A promuovere l'evento è stata Play For Change. Tra gli artisti che saliranno sul palco anche Cacioppo, Nando Timoteo, e Leon Cino (ballerino di 'Amici'). Chi vuole assistere allo spettacolo può chiamare il numero 02 711200.

