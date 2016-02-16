Dylan Dog: Tiziano Sclavi Curerà Testi, Pronta Sceneggiatura di 94 Pagine

Tiziano Sclavi tornerà a curare i testi di Dylan Dog. Ad annunciarlo è stato Roberto Recchioni durante la trasmissione 'I sociopatici' su Radio 2

"Sono 94 pagine. Nuove. E' una storia sull'alcolismo. La disegnerà Casertano che ce l'ha già in mano tutta. Il titolo definitivo è da decidere. Uscirà subito dopo l'albo del trentennale. E' stato faticoso e bello aver fatto parte di questa cosa che sancisce il buon periodo di Dylan".

Pare che, alla fine,sia stato persuaso a scrivere una sceneggiatura di ben. Sclavi tornerà a scrivere proprio in occasione dei 30 anni dalla nascita del celebre investigatore dell'incubo.ha scritto sulla sua pagina Facebook:Tiziano Sclavi è un grande nome della fumettistica italiana ma è anche un abile giornalista e scrittore: ha scritto più di 10 romanzi, di cui 2 sono diventati film. Tanti cineasti americani, come Quentin Tarantino e Martin Scorsese, apprezzano l'arte di Sclavi, che è diventato famoso proprio grazie a Dylan Dog. Anche Roberto Recchioni è un grande fumettista, sebbene più piccolo di Sclavi (ha 42 anni). Tra le opere maggiori di Recchioni c'è senza dubbio John Doe. Due anni fa, Roberto ha detto: "Sono stato chiamato da Tiziano Sclavi, creatore di Dylan, a ragionare sui possibili aspetti di un rilancio del...".