Isabella Noventa Uccisa da 3 Persone: Movente Passionale

Che fine ha fatto la segretaria padovana Isabella Noventa? L'indagine sembra avviarsi alla conclusione dopo il fermo di 3 persone avvenuto ieri

"Dopo essere stati in pizzeria, ad Albignasego, abbiamo trascorso un'ora di intimità. Le avevo proposto di andare in un locale danzante per ballare ma lei aveva preferito essere accompagnata in centro, a Padova".

Il sostituto procuratore Giorgio Falcone ha ordinato alla Polizia padovana di mettere in manette 3 persone, ovvero, sua sorella, e la tabaccaia. I tre erano amici di Isabella, cinquantenne scomparsa lo scorso 15 gennaio, dopo aver trascorso una serata con Sorgato. Del caso ne ha parlato anche la nota trasmissione televisiva "Chi l'ha visto". A denunciare la scomparsa della Noventa fu il fratello, non vedendola tornare a casa. Freddy Sorgato, ultima persona che vide la, disse agli inquirenti:Isabella, dopo essere scesa, dalla vettura di Freddy fece perdere le sue tracce. Che fine ha fatto? Dov'è andata? Dietro alla scomparsa della segretaria padovana ci sarebbe l'azione dei. Ilsarebbe passionale. Gli investigatori hanno interrogato a lungo i 3 e, sebbene non siano arrivate confessioni, ci sono state ammissioni importanti. Sorgato è stato condotto, dopo un recente interrogatorio, nel carcere di Padova; la sorella ed Emanuela Cacco, la tabaccaia, in quello di Verona. Quest'ultima, all'uscita dalla, ha fatto un gestaccio a giornalisti e fotografi, e li ha offesi. Sorgato, la sorella e la tabaccaia sono ora accusati died occultamento di cadavere. Gli investigatori continuano le ricerche del corpo della Noventa. E' circa un mese che le ricerche vanno avanti ma finora non è stato trovato nulla. Pare che Emanuela Cacco abbia una relazione amorosa con Freddy Sorgato, ex fidanzato di Isabella. Questo intreccio dipotrebbe essere alla base del delitto. Gli inquirenti, per ora, non escludono nessuna pista.