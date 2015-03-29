Loading...

Earth Hour, monumenti senza luce per un'ora: 'no' al surriscaldamento globale

di Redazione

29/03/2015

In tutto il mondo sono state spente le luci dei più famosi monumenti per un'ora. L'iniziativa Earth Hour ha lo scopo di sollecitare la popolazione mondiale al risparmio energetico e fronteggiare il surriscaldamento globale.

Il motto dell'Earth Hour, quest'anno, è "Cambiare il cambiamento climatico". Ricordiamo che l'iniziativa si svolge ogni anno dal 2007 ed è stata promossa dal WWF per far riflettere sui danni ambientali causati dall'attività umana.

Senza luce numerosi monumenti famosi, come la Tour Eiffel, in Francia, e il Golden Gate, a San Francisco.

