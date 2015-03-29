Earth Hour, monumenti senza luce per un'ora: 'no' al surriscaldamento globale

In tutto il mondo sono state spente le luci dei più famosi monumenti per un'ora. L'iniziativa Earth Hour ha lo scopo di sollecitare la popolazione mondiale al risparmio energetico e fronteggiare il surriscaldamento globale.

Il motto dell'Earth Hour, quest'anno, è "Cambiare il cambiamento climatico". Ricordiamo che l'iniziativa si svolge ogni anno dal 2007 ed è stata promossa dal WWF per far riflettere sui danni ambientali causati dall'attività umana.

Senza luce numerosi monumenti famosi, come la Tour Eiffel, in Francia, e il Golden Gate, a San Francisco.