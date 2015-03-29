Contratti a tempo indeterminato: Jobs Act dà primi frutti
di Redazione
29/03/2015
Una buona notizia sul fronte del lavoro. Nel primo bimestre di quest'anno si è ravvisato un incremento dei contratti stipulati rispetto al 2014: +154.000. Renzi e l'esecutivo gongolano, visto che il Jobs Act sta dando i primi frutti.
Bisogna sottolineare, poi, che sono stati firmati 79.000 contratti a tempo indeterminato, ovvero il 35% in più rispetto al medesimo periodo di un anni fa.
"Il dato non risente ancora delle norme sul contratto a tutele crescenti, mentre tiene conto degli incentivi previsti dalla legge di Stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate quest’anno", ha fatto sapere il Ministero del Lavoro qualche giorno fa.
Articolo Precedente
L’iPad di Papa Francesco venduto all’asta per beneficenza
Articolo Successivo
Earth Hour, monumenti senza luce per un'ora: 'no' al surriscaldamento globale
Redazione