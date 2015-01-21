Edicola Italiana: nasce portale di quotidiani e riviste, servizio in abbonamento

Una bella notizia per chi ama leggere le notizie online. C'è un'offerta in più, che si aggiunge ai servizi di news offerti gratuitamente dai vari motori di ricerca, e si chiama "Edicola Italiana".

Si tratta di un portale di giornali e riviste o abbonamenti. Edicola Italiana è il frutto della collaborazione tra molti editori italiani, che hanno voluto dare vita a una sorta di vetrina dei loro contenuti. D'ora in poi potranno essere acquistati oltre 60 giornali (quotidiani e periodici) in versione digitale per smartphone, pc e tablet. Di tale progetto si era parlato già qualche anno fa ma non era stato mai concretizzato nulla.

Edicola Italiana permette di acquistare giornali come Il Sole 24 ore, La Repubblica, Il Messaggero, Donna Moderna, Panorama e Grazia. I 'padri' di Edicola Italiana hanno cercato di semplificare la vita agli utenti, lanciando un servizio per l'acquisto molto intituitivo: c'è un solo account personalizzabile con più profili. L'utente è continuamente aggiornato sulle ultime uscite di tabloid e magazine preferiti; inoltre si possono comprare anche gli arretrati.

Un solo account e una sola password consentiranno all'utente di usufruire di tantissimi contenuti, senza così accedere ai tanti siti dei giornali. Dopo aver letto un quotidiano ci si può abbonare scegliendo tariffe settimanali, mensili e annuali.

Fondamentali per il lancio di Edicola Italiana sono stati Caltagirone Editore, Gruppo Editoriale L’Espresso, La Stampa, Gruppo 24 Ore, Mondadori e RCS MediaGroup, che hanno speso molto, assieme a diversi imprenditori. Avranno fatto bene? Il tempo darà la risposta.