Michelle Obama, outfit stile "The Good Wife" al discorso sullo Stato dell'Unione

21/01/2015

Michelle Obama, moglie di Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, ha sfoggiato un outfit particolare durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il vestito di Michelle era analogo, se non identico, a quello indossato da Alicia Florrick in "The Good Wife", celebre serie tv in cui Julianna Margulies veste i panni della moglie del governatore dell'Illinois.

La moglie di Obama, sempre sorridente, si è mostrata al discorso dello Stato dell'Unione con un tailleur in tweed grigio realizzato da Michael Kors, connotato da una zip centrale in evidenza sulla giacca dalle maniche a tre quarti. Michelle Obama apprezza molto i capi di Kors, visto che ha più volte indossato le sue realizzazioni, come ad esempio in occasione del ritratto ufficiale alla Casa Bianca.

Insomma, stavolta Michelle ha voluto ostentare un look da "The Good Wife". Com al solito, le immagini stanno facendo il giro del mondo. A voi piace tale outfit poco 'aggressivo'?

