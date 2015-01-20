Regno Unito: neonata di 6 giorni muore, trapiantati organi

Straordinario intervento chirurgico nel Regno Unito. Un team di medici è riuscito a compiere un trapianto d'organi donati da una bimba di 6 giorni di vita.

I reni e diverse cellule del fegato della piccola sono serviti per far sopravvivere due persone colpite da insufficienza renale e insufficienza epatica. La piccola donatrice si trovava in uno stato critico alla nascita, forse per mancanza di ossigeno prima di venire alla luce. Sebbene i medici si siano attivati per salvare la vita alla neonata, il fato ha voluto che morisse. I genitori, però, si sono mostrati a dir poco generosi ed hanno acconsentito al trapianto degli organi.

Non è stato facile per i medici britannici effettuare un trapianto del genere, visto che gli organi di un neonato di 6 giorni sono lunghi circa 5 cm. "Siamo felici del fatto che il primo trapianto di organi da un neonato nel Regno Unito sia stato un successo e lodiamo la coraggiosa decisione della famiglia di donare gli organi della loro bambina", ha chiosato James Neuberger, medico della sezione Sangue e Trapianti del National Health Service.

Questo episodio ricorda che donare gli organi è un gesto semplice ma fondamentale per salvare la vita di molte persone. Ricordiamolo sempre.