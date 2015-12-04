Eluana Englaro: madre è morta, affetta da tumore

"Ringrazio tutti quelli che mi stanno chiamando perché sento tanto affetto e vicinanza, ma sapete bene che ho sempre cercato di parlare il meno possibile di lei", ha detto Beppino Englaro, riferendosi alla scomparsa della moglie.

. Saturna, 78 anni, era stata colpita da unpoco dopo la morte della figlia e, nel corso di questi anni, si è sottoposta a numerosi interventi chirurgici. Molti affermano che la madre di Eluana Englaro sia stata colpita dal tumore per i tanti. Chi lo sa? Fatto sta che dopo la morte di Eluana, Saturna si è lasciata andare., un marito amorevole e premuroso che, in tutti questi anni, le è stato sempre accanto ed ha fatto il possibile per tenerla lontano dai riflettori. Eluana, lo ricordiamo,. La ragazza aveva 22 anni. I genitori, Saturna e Beppino, le sono stati sempre vicini ma, alla fine, non riuscivano più a vederla così sofferente. Il 9 febbraio del 2009, il padre di Eluana chiese e ottenne dai giudici lo stop all'idratazione della figlia. Proprio in quel giorno, Eluana spirò. L'evento provò molto Saturna e la sua malattia iniziò a 'picchiare duro'. La madre di Eluana Englaro era originaria dima si trasferì acol marito. La donna lasciò il lavoro dopo la nascita di Eluana, nel 1970. Saturna lavorava in un'industria chimica.Beppino e Saturna erano molto affiatati,. Possiamo comprendere il grande dolore che sta provando adesso Beppino che, dopo la figlia, ha perso anche la moglie.