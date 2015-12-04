Eluana Englaro: madre è morta, affetta da tumore
E' morta Saturna Englaro, madre di Eluana Englaro, la ragazza rimasta in coma per 17 anni dopo un incidente, al centro di tantissimi dibattiti sull'eutanasia. Saturna, 78 anni, era stata colpita da un tumore poco dopo la morte della figlia e, nel corso di questi anni, si è sottoposta a numerosi interventi chirurgici. Molti affermano che la madre di Eluana Englaro sia stata colpita dal tumore per i tanti dispiaceri. Chi lo sa? Fatto sta che dopo la morte di Eluana, Saturna si è lasciata andare. Sembrava quasi che non le importasse più di vivere, nonostante avesse vicino Beppino, un marito amorevole e premuroso che, in tutti questi anni, le è stato sempre accanto ed ha fatto il possibile per tenerla lontano dai riflettori. Eluana, lo ricordiamo, ha trascorso 17 anni in stato vegetativo a causa di un tremendo incidente, avvenuto nel 1992. La ragazza aveva 22 anni. I genitori, Saturna e Beppino, le sono stati sempre vicini ma, alla fine, non riuscivano più a vederla così sofferente. Il 9 febbraio del 2009, il padre di Eluana chiese e ottenne dai giudici lo stop all'idratazione della figlia. Proprio in quel giorno, Eluana spirò. L'evento provò molto Saturna e la sua malattia iniziò a 'picchiare duro'. La madre di Eluana Englaro era originaria di Urbino ma si trasferì a Lecco col marito. La donna lasciò il lavoro dopo la nascita di Eluana, nel 1970. Saturna lavorava in un'industria chimica.
"Ringrazio tutti quelli che mi stanno chiamando perché sento tanto affetto e vicinanza, ma sapete bene che ho sempre cercato di parlare il meno possibile di lei", ha detto Beppino Englaro, riferendosi alla scomparsa della moglie.Beppino e Saturna erano molto affiatati, condividendo insieme gioie e tanti dolori, come la morte di una figlia. Possiamo comprendere il grande dolore che sta provando adesso Beppino che, dopo la figlia, ha perso anche la moglie.
