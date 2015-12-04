Milano avrà bus elettrici: annuncio presidente Atm

"Il Piano di investimenti 2016 di Atm si articolerà su tre piloni principali: l'acquisto di nuovi treni Leonardo per la linea verde e per la linea rossa; l'ampliamento del deposito di Gallaratese; il primo ordine di bus elettrici e la prosecuzione del piano globale di rinnovo di mezzi di superficie".

"E' un progetto importante, innovativo e anche piuttosto oneroso. I bus elettrici costano quasi il doppio dei bus a gasolio, ma i miglioramenti di margine hanno liberato risorse cospicue che ci consentono di proseguire nel nostro importate programma di investimenti che sono immediatamente percepibili dagli utenti, soprattutto in termini di qualità del servizio", ha aggiunto Rota.

"Procediamo con molta prudenza, perché è una tecnologia ancora in rapidissima evoluzione e vogliamo poter contare sulla possibilità di avvalerci di ogni novità. Poter dislocare gli investimenti nel tempo è essenziale per cogliere tutte le novità, ma la vera novità è che a Milano avremo i bus elettrici".

"Oggi nessuno al mondo è più avanti e ben poche aziende di trasporto pubblico stanno investendo per testare questi veicoli a zero emissioni. Certo, ci vorrà ancora tempo per realizzare l’immissione in servizio di grandi quantità di questi bus, ma l'idrogeno è evidentemente l’obiettivo di motorizzazione collettiva del futuro. Nei quattro anni tra il 2008 e il 2011, investiremo per la flotta 639 milioni, senza dimenticare che Milano è già la prima in Italia e in Europa per mezzi alimentati ad energia elettrica, quindi pulita".

Bruno Rota, presidente e direttore generale di Atm, durante il suo intervento dagli studi di Class CNBC (un canale Sky) in occasione del programma Caffè Affari. Tra i mezzi Atm, in futuro, ci saranno anche mezzi dotati di pedana ribassata.