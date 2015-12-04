Milano avrà bus elettrici: annuncio presidente Atm
di Redazione
04/12/2015
Milano diventa più green grazie a una straordinaria novità che riguarda il campo dei dei trasporti. Bruno Rota, presidente e direttore generale di Atm, ha reso noto che nel capoluogo lombardo arriveranno presto bus elettrici. Rota, durante il suo intervento dagli studi di Class CNBC (un canale Sky) in occasione del programma Caffè Affari, ha detto:
"Il Piano di investimenti 2016 di Atm si articolerà su tre piloni principali: l'acquisto di nuovi treni Leonardo per la linea verde e per la linea rossa; l'ampliamento del deposito di Gallaratese; il primo ordine di bus elettrici e la prosecuzione del piano globale di rinnovo di mezzi di superficie".Tra i mezzi Atm, in futuro, ci saranno anche 10 autobus elettrici a tre porte, dotati di pedana ribassata.
"E' un progetto importante, innovativo e anche piuttosto oneroso. I bus elettrici costano quasi il doppio dei bus a gasolio, ma i miglioramenti di margine hanno liberato risorse cospicue che ci consentono di proseguire nel nostro importate programma di investimenti che sono immediatamente percepibili dagli utenti, soprattutto in termini di qualità del servizio", ha aggiunto Rota.I muovi mezzi elettrici che transiteranno per le vie milanesi di circa 150 km. Rota ha poi spiegato:
"Procediamo con molta prudenza, perché è una tecnologia ancora in rapidissima evoluzione e vogliamo poter contare sulla possibilità di avvalerci di ogni novità. Poter dislocare gli investimenti nel tempo è essenziale per cogliere tutte le novità, ma la vera novità è che a Milano avremo i bus elettrici".Gli autobus elettrici transiteranno essenzialmente per le vie del centro di Milano. Si prevede che i primi bus elettrici verranno immatricolati alla fine del prossimo anno. Milano, dunque, diventa sempre più rispettosa dell'ambiente e mantiene le promesse. Aveva parlato dell'avvento dei bus elettrici anche l'ex presidente dell'Atm, Elio Catania:
"Oggi nessuno al mondo è più avanti e ben poche aziende di trasporto pubblico stanno investendo per testare questi veicoli a zero emissioni. Certo, ci vorrà ancora tempo per realizzare l’immissione in servizio di grandi quantità di questi bus, ma l'idrogeno è evidentemente l’obiettivo di motorizzazione collettiva del futuro. Nei quattro anni tra il 2008 e il 2011, investiremo per la flotta 639 milioni, senza dimenticare che Milano è già la prima in Italia e in Europa per mezzi alimentati ad energia elettrica, quindi pulita".
Articolo Precedente
Eluana Englaro: madre è morta, affetta da tumore
Articolo Successivo
Troppa televisione danneggia intelligenza: ragazzi meno smart
Redazione