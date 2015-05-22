Home Attualità Emma Bonino è guarita: “Non potevo chiedere di meglio”

di Redazione 22/05/2015

Dopo aver annunciato lo scorso 12 gennaio di avere un tumore al polmone sinistro, l'Ex Ministro Emma Bonino, fa sapere che c'è stata: "Totale remissione della patologia”. A dare la novella è stato Alessio Falconio da “RadioRadicale”, ove Emma Bonino ha spiegato: “Ora devo evitare ricadute” ed ha aggiunto “non potevo proprio chiedere di meglio"! Con il suo annuncio la leader Emma Bonino ha inteso non solo informare gli ascoltatori ma condividere con loro, quest'ultima fase del percorso che ha seguito, dopo quelli che sono stati i primi infelici bollettini medici, da lei condivisi col grande pubblico. La Bonino inoltre, ha approfittato per ringraziare pubblicamente tutti coloro che le sono stati vicini in questi mesi e quindi il Collegio medico ed i Professori Santini, Cortesi e Tombolini, e ancora, il personale medico e quello paramedico, che ha sottolineato hanno sempre avuto non solo una grandissima attenzione, ma anche un grandissimo affetto. Durante i mesi della malattia, Emma Bonino non ha mai smetto l'attività politica, nella quale anzi, si è impegnata in modo particolare proprio dei malati, che vogliono vivere a dispetto della malattia che li ha colpiti, oppure per contro "basta". Michela Galli

