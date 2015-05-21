Loading...

Samantha Cristoforetti augura buonanotte con fiaba di Gianni Rodari

21/05/2015

Si è parlato molto, negli ultimi mesi, dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, approdata sulla ISS per compiere vari esperimenti. Sta per terminare la missione di Samantha ma lei continua ad inviarci immagini mozzafiato. Ieri, però, l'astronauta italiana ha voluto augurare a tutti una buonanotte con una favola; anzi una favola spaziale.

L’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana hanno diffuso un video che mostra la Cristoforetti mentre legge una fiaba scritta da Gianni Rodari, contenuta nel volume "I viaggi di Giovannino Perdigiorno".

La fiaba letta da Samantha ha come protagonista una persona che approda su un pianeta fatto di cioccolato. Una favola che avrà affascinato tutti i bimbi che amano l'astronomia e sono interessati all'avventura spaziale di Samantha.

