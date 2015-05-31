Emma Bonino e il cancro: "Continuare a fare sogni e progetti"

L'ex presidente del Senato, Emma Bonino, sta lottando contro il cancro al polmone e, recentemente, ha lanciato un messaggio di speranza alle tante persone che, ogni giorno, duellano contro il tremendo male.

"Non identificarsi mai con il tumore, continuare a fare sogni e progetti... guardare sempre in avanti". Questi sono alcuni dei 7 consigli forniti dalla Bonino in un videomessaggio all'evento "Ieo per le donne", promosso da Umberto Veronesi.

La Bonino ha sottolineato che "il tumore è una sfida che stiamo affrontando e che sicuramente non volevamo. Mi ha aiutato molto non identificarmi con il cancro: non sono il mio tumore. E' un impedimento che mi trovo ad affrontare, ma sono rimasta una persona con sogni e progetti. Mia madre diceva sempre che è importante avere sogni che si realizzano, ma più importante è averli. Quindi ora sto pensando alla mia estate, alle persone con cui voglio passarla e al futuro... Mi ha aiutato molto anche avere fiducia nella mia équipe medica: non sono mai andata su Internet a cercare informazioni sulla mia malattia ma il mio oncologo, il mio radioterapista e la mia nutrizionista mi hanno aiutato a reggere meglio anche fisicamente il percorso di cura".