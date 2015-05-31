Solar Impulse 2 volerà 6 giorni consecutivi: decollo in Cina

Solar Impulse 2, aereo alimentato solamente dai raggi solari, sta per compiere un'impresa straordinaria. Percorrerà ben 8172 km senza carburante. Ieri il monoposto è partito da Nanchino, in Cina, e arriverà alle Hawaii tra 6 giorni. L'energia solare consentirà al Solar Impulse 2 di compiere l'impresa.

L'aereo è condotto da André Borschberg e Bertrand Piccard, piloti molto attenti al rispetto dell'ambiente. Si tratta della settima e più difficoltosa tappa, visto che finora il Solar Impulse 2 ha volato al massimo 20 ore di seguito.

Borschberg ha scritto su Twitter prima di partire: "Devo essere preparato per l'ignoto: non so come l'aereo si comporterà durante così tanti giorni e notti".