Emma Bonino ha cancro ai polmoni: chemioterapia durerà 6 mesi
di Redazione
12/01/2015
Doccia per la radicale Emma Bonino che, nel corso di un'intervista a Radio Radicale, ha rivelato di avere un cancro ai polmoni.
"Controlli medici hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Si tratta di una forma localizzata e ancora asintomatica, ma ciononostante richiederà un trattamento lungo e complesso di chemioterapia che è già stato iniziato e che durerà almeno 6 mesi", ha asserito Emma Bonino.
Non possiamo che augurare alla Bonino di vincere la battaglia contro il terribile male.
