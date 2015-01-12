Uomini e Donne, Rosetta è morta: vecchietta energica. Aveva 92 anni

Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi, è in lutto. E' morta nonna Rosetta, quella vecchietta energica che non aveva remore nel dire ciò che pensava, ammonendo addirittura la stessa De Filippi. Rosetta aveva 92 anni.

L'anziana era stata scoperta da Maria De Filippi durante una puntata di C'è posta per te e, col passar del tempo, era divenuta una vera celebrità a Uomini e Donne. Rosetta dava spettacolo durante il trono over, incentrato sulle storie d'amore in terza età.

L'annuncio della morte di Rosetta è stato dato su Facebook. "Ciao Rosetta", recita il post.