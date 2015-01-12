Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne, Rosetta è morta: vecchietta energica. Aveva 92 anni

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi, è in lutto. E' morta nonna Rosetta, quella vecchietta energica che non aveva remore nel dire ciò che pensava, ammonendo addirittura la stessa De Filippi. Rosetta aveva 92 anni.

L'anziana era stata scoperta da Maria De Filippi durante una puntata di C'è posta per te e, col passar del tempo, era divenuta una vera celebrità a Uomini e Donne. Rosetta dava spettacolo durante il trono over, incentrato sulle storie d'amore in terza età.

L'annuncio della morte di Rosetta è stato dato su Facebook. "Ciao Rosetta", recita il post.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Marco Mengoni, "Parole in circolo" inizia progetto discografico in due parti

Articolo Successivo

Emma Bonino ha cancro ai polmoni: chemioterapia durerà 6 mesi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020