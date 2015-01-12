Vietato fumare in auto e in spiaggia: stretta del Ministero della Salute

Sono già passati 10 anni dall'entrata in vigore della legge Sirchia, ossia quella che vieta di fumare nei luoghi pubblici ed ora il Ministero della Salute annuncia l'estensione del divieto anche in auto, in spiaggia ed altri luoghi.

Doccia, quindi, per i tanti fumatori italiani, oramai costretti a fumare solo in determinati luoghi.

"Il prossimo passo delle istituzioni sarà quello di vietare le sigarette nelle automobili, per proteggere i passeggeri, specie i minori, dai pericoli del fumo passivo, e garantire la sicurezza stradale", ha asserito il ministro Beatrice Lorenzin.

Le parole della Lorenzin hanno fatto esultare il Codacons, il cui presidente, Carlo Rienzi, ha sottolineato: "Il 15% degli incidenti stradali dovuti a distrazione è riconducibile al fumo di sigaretta, basti pensare è di 11,5 secondi la media di distrazione mentre si fuma una sigaretta al volante (contro i 10,6 secondi per comporre un numero di telefono). Ma ciò che è più grave è il fatto che una sigaretta è sufficiente a trasformare una vettura in una camera a gas".