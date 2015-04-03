Home Attualità Emma, la ragazza che ama e vuole sposare un albero

di Redazione 03/04/2015

Storia incredibile raccontata dalla rivista “Closer”, alla quale Emma McCabe, 31 anni, ha confidato di aver letteralmente perso la testa per Tim; niente di anomalo fino ... se non fosse che Tim è un albero! Durante l'intervista infatti Emma ha confessato che dopo tante storie e rapporti sentimentali falliti è riuscita finalmente a trovare la felicità, grazie ad un albero, al quale ha dato il nome di Tim, come racconta: "I miei sentimenti sono genuini. Ho avuto fidanzati, ma nessuno come Tim”! Ma ecco la vera e propria dichiarazione di Emma per il suo amato albero: “Sono innamorata e vorrei sposarmi.” quindi aggiunge “Guardo gli altri alberi, ma non li tocco perché non vorrei tradirlo". E per chi avesse ancora dubbi, ecco che Emma fa una confidenza “piccante” sul suo rapporto con Tim: "Il mio albero soddisfa le mie esigenze emotive e sessuali.” e quindi spiega “Raggiungo l'orgasmo attraverso lo sfregamento contro la sua corteccia nuda e mi piace la sensazione delle sue foglie sulla pelle.” e la fatidica confessione “Faccio sesso con lui ogni settimana, è il migliore che abbia mai fatto". Michela Galli

