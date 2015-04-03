Loading...

Il ragazzo le benda gli occhi ma lei, aveva mangiato fagioli

03/04/2015

Storia singolare quella riportata da “Il Mattino”, tra fantasia e verità, che vede un innamorato bendare gli occhi della sua fidanzata ed accompagnarla in una stanza, facendola sedere su una sedia attorno al tavolo, dicendole in tono teso ed eccitato: "Tesoro aspettami qui, ho una sorpresa per cena". Proprio in quel momento però suona il telefono e così lui è costretto ad allontanarsi per qualche minuto, lasciando la sua dolce metà ancora bendata, seduta sulla sedia. Proprio in quel fatidico istante i 3 piatti di fagioli che lei aveva mangiato a pranzo, iniziano a farsi sentire e diventano micidiali! La ragazza così, per non rovinarsi la sorpresa decide di non togliere la benda e di spostare invece il “peso” su di una gamba, liberandosi … con tanto di conseguente odore nauseabondo! Nel frattempo il fidanzato termina la chiamata e torna nella stanza, e dopo essersi rassicurato che lei non ha sbirciato da sotto la benda, finalmente le “libera” gli occhi; e voilà, ecco ben 12 commensali seduti al tavolo di fronte a lei, che con il naso turato, in coro le dicono: “Buon Compleanno"! Michela Galli
