Addio a Cynthia Powell: prima moglie di John Lennon, stroncata da cancro

Cynthia Powell, la prima moglie di John Lennon, è morta in Spagna a causa di un male incurabile. Aveva 75 anni.

John e Cynthia si sposarono con rito civile nel 1962 e dal loro rapporto nacque Julian. Dopo vari anni di intesa perfetta arrivò la rottura. Lennon si invaghì di Yoko Ono e volle separarsi dalla Powell. Fu una batosta per Cynthia, che trascorse con John bellissimi momenti. Attimi indimenticabili insieme a un uomo che sarebbe diventato un mito.

John Lennon non dimenticò mai la sua prima moglie, dedicandole diverse ballate, tra cui "Woman".