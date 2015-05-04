Energia e ambiente: ottimismo dal mondo della comunicazione

Da EURONET (it.EuroNetMedia.org) arriva un messaggio di ottimismo per la promozione della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Si tratta di una nuova prospettiva per cambiare in meglio il settore dell'energia e sviluppare nuove opportunità di business per le aziende ed i professionisti che operano in questo settore.

"L'attenzione all'ambiente e all'ecosostenibilità è nella tradizione del nostro network" commentano i responsabili per l'Italia di EURONET (it.EuroNetMedia.org), gruppo indipendente di comunicazione e di consulenza marketing particolarmente attento al settore dell'energia e della 'white economy', dove ha implementato un modello di comunicazione integrata B2B e B2C che mette sotto un unico tetto la comunicazione classica, l'innovazione nelle strategie media e la comunicazione online.

Secondo it.EuroNetMedia.org solo una migliore comunicazione può favorire la "rivoluzione energetica" attualmente in corso in tutto il mondo e consentire di mettere in evidenza gli argomenti di maggiore interesse da presentare alla stampa, agli opinion leader, agli stakeholder e al pubblico in generale, focalizzandosi su tutte le attività di marketing communication.

"Ma nel settore dell'energia - sostengono gli esperti it.EuroNetMedia.org - le imprese italiane stanno sfruttando poco le opportunità offerte dal mondo della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche. Eppure lanciare un maggior numero di iniziative di sensibilizzazione aprirebbe nuove prospettive per la promozione del risparmio energetico e della salvaguardia dell'ambiente".

"Per raggiungere gli obiettivi di riduzione di gas serra risulteranno infatti necessari, rispetto a quanto delineato dall'attuale quadro di politica energetica, sforzi aggiuntivi sia in termini di ricerca e sviluppo che nell'ambito dell'adozione da parte delle imprese di adeguate politiche di comunicazione che siano di stimolo alla diffusione delle nuove tecnologie e ad una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini" concludono gli esperti di it.EuroNetMedia.org.