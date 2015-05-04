Loading...

Marò, nuovo rinvio processo: udienza il 7 luglio

di Redazione

04/05/2015

Ancora una rinvio del processo, in India, che vede imputati i marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I due, lo ricordiamo, hanno presentato ricorso contro la Nia, ovvero la Polizia investigativa. L'udienza si svolgerà il prossimo 7 luglio. Ricordiamo che i due marò italiani si trovano in India da febbraio del 2012, ossia dal momento in cui uccisero due pescatori ritenuti pirati.

Le famiglie di Latorre e Girone sono ottimiste e sperano di riabbracciare presto i loro cari. I numerosi rinvii processuali e la burocrazia indiana stanno ostacolando il ritorno in Patria dei due marò.

E' incerto, tuttavia, il destino di Girone e Latorre: verranno condannati o rilasciati?

