Energy drink deleteri per bimbi: troppa caffeina, rischio convulsioni

Da qualche anno a questa parte, è sbocciata la moda degli energy drink, bevande energetiche ad alto contenuto di caffeina e taurina. Tali bibite vengono piacciono soprattutto ai giovani ma non bisogna eccedere perché aumentano il rischio di diverse patologie.

La American Heart Association ha reso noto che l'abuso di energy drink rende più svegli e concentrati ma può rappresentare un serio pericolo, specialmente per i più piccoli.

La dose di caffeina presente in una lattina di energy drink può sfiorare i 150 milligrammi. E' chiaro che assumere un livello tale di caffeina è sconsigliato per i più piccoli. Una curiosità. Negli Usa il 40% dei bimbi ricoverati per avvelenamento aveva bevuto molti energy drink.

L'abuso di bibite energetiche provoca, nei più piccoli, disturbi nella digestione, aumento del battito cardiaco e, addirittura, convulsioni. Molti genitori credono che gli energy drink siano delle semplici bibite zuccherate, facendoli bere, come se nulla fosse, ai figli. Non è così.

Sarebbe meglio far bere ai bambini acqua, succhi di frutta non troppo zuccherati e cioccolata calda. Solo così si eviterebbero tutti i disturbi collegati al consumo di energy drink.