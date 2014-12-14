Mafia Capitale, Carminati spostato nel carcere di Tolmezzo: incompatibilità ambientale
di Redazione
14/12/2014
Novità nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale. Massimo Carminati ex militante dei Nar, è stato trasferito dal carcere romano di Rebibbia a quello di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine.
Non solo Carminati è stato condotto nel penitenziario di Udine, ma molti personaggi coinvolti nell'inchiesta Mafia Capitale che erano stati condotti a Rebibbia. La scelta sarebbe dovuta a motivi di "incompatibilità ambientale".
Qualche giorno fa, Salvatore Buzzi, altro personaggio chiave nell'inchiesta Mafia Capitale è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro. I trasferimenti in carceri dotate di reparti di massima sicurezza dipendono anche dal fatto che i soggetti arrestati sono accusati di un reato 'pesante', ovvero associazione a delinquere di stampo mafioso.
Chissà come andrà a finire l'inchiesta Mafia Capitale? Una cosa è certa: chi ha sbagliato (e rubato) deve pagare il conto con la giustizia. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, non intende dimettersi, ma probabilmente effettuerà, in futuro, cambiamenti nella Giunta.
Articolo Precedente
Energy drink deleteri per bimbi: troppa caffeina, rischio convulsioni
Articolo Successivo
Angelina Jolie salta presentazione "Unbroken" per varicella
Redazione