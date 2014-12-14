Loading...

Mafia Capitale, Carminati spostato nel carcere di Tolmezzo: incompatibilità ambientale

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2014

Novità nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale. Massimo Carminati ex militante dei Nar, è stato trasferito dal carcere romano di Rebibbia a quello di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Non solo Carminati è stato condotto nel penitenziario di Udine, ma molti personaggi coinvolti nell'inchiesta Mafia Capitale che erano stati condotti a Rebibbia. La scelta sarebbe dovuta a motivi di "incompatibilità ambientale".

Qualche giorno fa, Salvatore Buzzi, altro personaggio chiave nell'inchiesta Mafia Capitale è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro. I trasferimenti in carceri dotate di reparti di massima sicurezza dipendono anche dal fatto che i soggetti arrestati sono accusati di un reato 'pesante', ovvero associazione a delinquere di stampo mafioso.

Chissà come andrà a finire l'inchiesta Mafia Capitale? Una cosa è certa: chi ha sbagliato (e rubato) deve pagare il conto con la giustizia. Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, non intende dimettersi, ma probabilmente effettuerà, in futuro, cambiamenti nella Giunta.

