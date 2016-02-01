Errori Comuni prima di un Intervento Chirurgico: ecco la Lista
Non tutti sanno che, prima di sottoporsi a un intervento chirurgico, bisogna evitare determinati comportamenti. E' stato stimato che, nel Regno Unito, viene rinviato un intervento ogni 10 minuti perché i pazienti non rispettano le raccomandazioni dei mediciAllo scopo di evitare rinvii continui di interventi chirurgici, il tabloid Daily Mail ha stilato un elenco di errori da evitare. Eccoli:
- Depilare le gambe (Meglio lasciarlo fare ai sanitari poco prima dell'operazione)
- Dimagrire rapidamente (E' sbagliato perché il corpo si indebolisce. Chi è a dieta, inoltre, farebbe bene a sospenderla almeno 5 giorni prima dell'intervento)
- Masticare chewing gum a digiuno (Si produce acido extra nello stomaco che può portare a 'rimettere' dopo la somministrazione dell'anestetico)
- Niente manicure (Sulle dita vengono collocate delle sonde per tenere sotto controllo l'ossigeno, quindi se c'è smalto viene tolto)
- Spazzolino (Portarsi un solo spazzolino da denti in ospedale è sbagliato perché potrebbe cadere a terra accidentalmente e, quindi, non potrebbe essere più usato perché pieno di batteri)
- Smettere di fumare (Non bisogna fumare prima dell'intervento, almeno 24 ore prima. E' stato notato che i fumatori rischiano infezioni al torace dopo le operazioni)
- Affidare i propri animali a persone di fiducia (L'ansia per aver lasciato i propri amici soli o in cattiva compagnia può incidere negativamente sull'esito dell'intervento chirurgico)
- Aglio e ginseng ( Bisogna informare i medici sull'eventuale assunzione di aglio, ginseng, zenzero o farmaci che favoriscono il sanguinamento)
