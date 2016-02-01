Loading...

Errori Comuni prima di un Intervento Chirurgico: ecco la Lista

Redazione

di Redazione

01/02/2016

Non tutti sanno che, prima di sottoporsi a un intervento chirurgico, bisogna evitare determinati comportamenti. E' stato stimato che, nel Regno Unito, viene rinviato un intervento ogni 10 minuti perché i pazienti non rispettano le raccomandazioni dei medici 

Allo scopo di evitare rinvii continui di interventi chirurgici, il tabloid Daily Mail ha stilato un elenco di errori da evitare. Eccoli:
  • Depilare le gambe (Meglio lasciarlo fare ai sanitari poco prima dell'operazione)
  • Dimagrire rapidamente (E' sbagliato perché il corpo si indebolisce. Chi è a dieta, inoltre, farebbe bene a sospenderla almeno 5 giorni prima dell'intervento)
  • Masticare chewing gum a digiuno (Si produce acido extra nello stomaco che può portare a 'rimettere' dopo la somministrazione dell'anestetico)
  • Niente manicure (Sulle dita vengono collocate delle sonde per tenere sotto controllo l'ossigeno, quindi se c'è smalto viene tolto)
  • Spazzolino (Portarsi un solo spazzolino da denti in ospedale è sbagliato perché potrebbe cadere a terra accidentalmente e, quindi, non potrebbe essere più usato perché pieno di batteri)
  • Smettere di fumare (Non bisogna fumare prima dell'intervento, almeno 24 ore prima. E' stato notato che i fumatori rischiano infezioni al torace dopo le operazioni)
  • Affidare i propri animali a persone di fiducia (L'ansia per aver lasciato i propri amici soli o in cattiva compagnia può incidere negativamente sull'esito dell'intervento chirurgico)
  • Aglio e ginseng ( Bisogna informare i medici sull'eventuale assunzione di aglio, ginseng, zenzero o farmaci che favoriscono il sanguinamento)
Quando si affronta un intervento chirurgico, dunque, bisogna conoscere alcuni aspetti, che non vanno assolutamente trascurati. Innanzitutto, il paziente, prima dell'intervento, deve fare tutte le domande che ritiene più opportune al medico, insomma non deve arrivare in sala operatoria coi dubbi. Solo essendo positivi e non agitati si arriverà nel migliore dei modi al giorno dell'operazione. Chi teme l'anestesia dovrebbe farsi spiegare dai sanitari le modalità di somministrazione e gli effetti, soprattutto se l'intervento da eseguire sarà con anestesia totale.  
