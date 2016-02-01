Home Home Sanremo, Esplode Villa Gabriel Garko: Attore Ricoverato

di Redazione 01/02/2016

Un forte rumore e poi l'esplosione. Sconcerto a Sanremo per lo scoppio di una villa dove soggiornava Gabriel Garko, celebre attore che farà da 'spalla' a Carlo Conti durante la prossima edizione del Festival di Sanremo Garko si sta preparando in vista della celebre kermesse canora ed aveva affittato una splendida villa, nel prestigioso quartiere del Solaro, che, nelle ultime ore, è crollata parzialmente. La deflagrazione è avvenuta stamattina, verso le 9. I vigili del fuoco sono subito accorsi sul posto ed hanno iniziato a scavare sotto le macerie. Al momento dell'esplosione in casa c'era anche un'anziana, che purtroppo è morta. Secondo le ultime informazioni, la deflagrazione sarebbe stata dovuta a una fuga di gas. Gabriel, sotto choc, è stato subito trasportato in ospedale: non ha riportato gravi ferite. L'attore avrebbe riportato un trauma cranico dopo essere stato colpito da alcuni calcinacci, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Molti residenti del quartiere residenziale di Sanremo hanno udito, stamane, un forte rumore provenire dalla villa dove soggiornava Garko, in attesa di trasferirsi in un hotel. La villa, lussuosa, è dotata anche di una piscina coperta. L'attore è riuscito a salvarsi perché al momento dell'esplosione si trovava al piano inferiore. Il botto, invece, è avvenuto al piano superiore, dove soggiornava la padrona di casa, 76 anni, che purtroppo ha perso la vita. La magione è stata sequestrata immediatamente. Le forze dell'ordine hanno subito avviato le indagini, anche se molto probabilmente la causa della tragedia è rappresentata da una fuga di gas. I fan di Garko sono in pensiero dopo il brutto episodio. Lo staff dell'attore, comunque, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Gabriel, quest'anno, farà il 'valletto' di Carlo Conti sul palco dell'Ariston, affiancando le belle e talentuose Madalina Ghenea e Virginia Raffaele. Anche quest'anno, dunque, il conduttore toscano ha voluto stupire: l'anno scorso scelse come vallette le cantanti Emma e Arisa.

