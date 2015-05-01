Loading...

Expo 2015: ci siamo, premier Renzi taglierà nastro alle 12

di Redazione

01/05/2015

Ci siamo. Alle 10 sono stati aperti i cancelli dell'Expo, a Milano. Alle 12 ci sarà l'inaugurazione: il premier Renzi taglierà il nastro. In serata ci sarà la Turandot alla Scala.

Attesi anche altri cortei dei 'No Tav' che oggi sfileranno, alle 14, per contestare come nei giorni scorsi. Si prevede anche estrema agitazione, oggi, a Milano.

Oltre al premier Renzi, all'inaugurazione dell'Expo saranno presenti anche numerosi ministri, come quello dei Beni culturali, Dario Franceschini, e quello dell'Economia Padoan.

Benedirà l'evento anche Papa Francesco, in collegamento video. Non solo politica, però, all'inaugurazione dell'Expo: sono stati immortalati diversi personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del cinema, come Giorgio Armani e Javier Zanetti. Una giornata di festa. Una giornata di orgoglio italiano.

