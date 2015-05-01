Loading...

Mika, "Good Guys" on air: singolo che anticipa "No place in heaven"

di Redazione

01/05/2015

Oggi, 1 maggio, esce "Good Guys", nuovo singolo di Mika. Il brano è stato presentato dall'artista nel corso dell'ultima edizione di X Factor.

"Good Guys" anticipa l'uscita di "No place in heaven", quarto disco di Mika, che avverrà il prossimo 15 giugno. Il brano è stato scritto da Mika assieme alla giovane Skyler Stonestreet e narra la passione adoscenziale del cantante per artisti gay.

Il celebre cantautore libanese sarà impegnato prossimamente in tour che aprirà i battenti a Milano (sold out) il prossimo 10 giugno; tappe anche a Taormina, Roma e Firenze.

