Michelle Hunziker muta abitudini alimentari per amore: "Tomaso va matto per la carne"

Michelle Hunziker è stata costretta a cambiare abitudini alimentari per amore del suo Tomaso, rampollo della famiglia Trussardi. La showgirl elvetica è tornata a mangiare carne, dopo un periodo di stop per problemi digestivi.

"Per 14 anni non ho mangiato carne, poi mi sono messa insieme a un bergamasco doc che potrei chiamare Fred Flintstone per la quantità di bistecche che ingerisce. E pian piano ho ricominciato anch’io... Per lui ho comprato la griglia, siamo sempre a fare grigliate. Va matto per la carne. Io per tanti anni non l’ho mangiata perché non la digerivo. Quando ero incinta di Sole, due anni fa, ho cominciato ad averne voglia di nuovo. E adesso me la mangio volentieri una bistecchina, anche cotta nel burro", ha rivelato Michelle, parlando del suo ritorno al consumo di carne.

La Hunziker ha precisato che è molto attenta a ciò che mangia, prediligendo cibi freschi. Alle figlie, ad esempio, non fa consumare omogeneizzati ma frulla per loro frutta e verdura. Una mamma amorevole!