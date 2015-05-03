Roma, ciclista 65enne investito in via Appia Nuova
di Redazione
03/05/2015
Per andare in bicicletta bisogna sempre scegliere piste ciclabili, sentieri montani o, comunque, luoghi sicuri. Pedalare dove transitano auto e moto è rischioso. Lo comprova il grande numero di ciclisti travolti dalle automobili.
Stamane, a Roma, è stato travolto un ciclista 65enne. Vano l'intervento tempestivo del personale del 118. L'anziano è spirato per le profonde lesioni provocate dallo scontro col mezzo. L'incidente è avvenuto in via Appia Nuova, nei pressi dell'Aeroporto.
La Polizia stradale sta effettuando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
Sempre attenti a dove pedalate!
Articolo Precedente
Expo, cittadini e commercianti ripuliscono Milano: città ha volto nuovo
Articolo Successivo
Amici, Loredana Bertè stronca Emma: "Lennon non si tocca"
Redazione