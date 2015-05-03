Loading...

Roma, ciclista 65enne investito in via Appia Nuova

03/05/2015

Per andare in bicicletta bisogna sempre scegliere piste ciclabili, sentieri montani o, comunque, luoghi sicuri. Pedalare dove transitano auto e moto è rischioso. Lo comprova il grande numero di ciclisti travolti dalle automobili.

Stamane, a Roma, è stato travolto un ciclista 65enne. Vano l'intervento tempestivo del personale del 118. L'anziano è spirato per le profonde lesioni provocate dallo scontro col mezzo. L'incidente è avvenuto in via Appia Nuova, nei pressi dell'Aeroporto.

La Polizia stradale sta effettuando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sempre attenti a dove pedalate!

