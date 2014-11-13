Loading...

Fabrizio Trecca è morto: medico e volto noto della tv, Palombelli dà annuncio

13/11/2014

Addio a Fabrizio Trecca, medico e volto noto della tv, visto che affiancato Maria Teresa Ruta, dal 1998 al 1999, nella trasmissione "Vivere meglio", in onda ogni giorno su Canale 5.

Il programma diventò successivamente settimanale, chiamandosi "Vivere bene con noi - Speciale Medicina". Il triste annuncio della morte di Fabrizio Trecca è stato dato da Barbara Palombelli durante il programma Forum.

Trecca, originario di Roma, non celava il suo dialetto e spesso è  incappato in gaffe che hanno fatto il giro del web.

