Vittorio De Sica, 40esimo anniversario dalla morte: Rai lo omaggia

40 anni fa si spegneva a Parigi uno dei più grandi attori e registi italiani: Vittorio De Sica. Il talentuoso cineasta italiano fu stroncato da un tumore ai polmoni.

De Sica è stato ed è un esempio per tantissimi attori e registi italiani e stranieri. Tra il 1946 e il 1972 vinse ben 4 Oscar per il miglior film straniero.

Paolo Mereghetti ha voluto ricordare De Sica con queste parole: "La sua lezione e il suo amore per lo spettacolo sono più che attuali, necessari. A contraddistinguere il suo rapporto col cinema, dietro e davanti la macchina da presa, c'era proprio questa capacità di arrivare alla realtà delle cose nella maniera più diretta e immediata.

In questi giorni la Rai manderà in onda i film più importanti di Vittorio De Sica. Vale la pena osservarli: quello sì che è vero cinema!