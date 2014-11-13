Emma e la bellezza: "Non sono perfetta fisicamente", Maxim le dedica cover

Maxim, celebre rivista, ha dedicato la copertina dell'ultima edizione a Emma Marrone, talentuosa cantautrice salentina.

"Sono femmina ma non faccio nulla per esserlo. Lo spettacolo merita eleganza e sensualità. Lo spettacolo non può presentare Emma in versione casalinga... Il sudore, la presa con il microfono, l'abitino, o la tutina o gli shorts, ecco lì ci sono, lì c'è lo spettacolo", ha confessato Emma a Maxim.

Emma non dà molta importanza all'apparire, curando soprattutto l'essere: "Non sono perfetta fisicamente e non voglio estremizzare una fisicità che non ho. Io canto e potrei essere anche più in carne ma canto, mica punto a posare per Playboy".

Emma è impegnata attualmente nel suo tour "Emma 3.0", che la porterà ad esibirsi in numerose città italiane, come Roma, Milano e Firenze.