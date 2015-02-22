Facebook, morto utente più anziano: Eleonore Kastner. Aveva 105 anni
di Redazione
22/02/2015
E' morta alla venerabile età di 105 anni "Nonna Ella", ovvero l'utente più anziano di Facebook. Eleonore Kastner, classe 1910, nacque in Germania, nazione dove è spirata lo scorso 27 gennaio.
Il più anziano utente di Facebook è stato ricordato anche dal fondatore del social network Mark Zuckerberg, che ha pubblicato un necrologio su un tabloid bavarese, l'Amberger Zeitung. "In memoria alla più anziana utente di Facebook", recita l'annuncio mortuario.
Alla Kastner piaceva viaggiare molto: qualche anno fa volò a Roma per incontrare Papa Ratzinger; mentre l'anno scorso scambiò due chiacchiere col Dalai Lama. Eleonore si iscrisse a Facebook dietro consiglio della sua terapista: un metodo per tenere allenata la mente.
