Luca Ronconi è morto: mondo del teatro in lutto, aveva 82 anni

Redazione Avatar

di Redazione

21/02/2015

Lutto nel mondo del teatro. E' morto a Milano Luca Ronconi. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 8 marzo. L'artista era ricoverato in ospedale da qualche giorno.

Lo staff del Piccolo teatro di Milano ha reso noto che domani, assieme ai parenti, verrà scelto il modo migliore per ossequiare Ronconi. L'attore si era sentito male qualche giorno fa; probabilmente ha accusato un malore dovuto al virus influenzale. Addio a un grande genio del teatro italiano.

